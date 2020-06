“대통령·총리는 ‘동남권 관문공항 약속’ 꼭 지켜야”

동남권관문공항추진위, 김해공항 확장안은 미봉책 … 총리실 재검증 발표 앞두고, 대국민 호소문 발표

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] “‘동남권 관문공항이 대한민국의 번영을 이끌고, 유사시 인천공항을 대체할 수 있어야 한다’는 대통령 공약과 ‘동남권신공항은 마땅히 추진되어야 하고, 그 적지는 가덕도’라는 총리의 약속이 지켜질 수 있도록 800만 부·울·경 주민의 염원을 담아 간곡하게 호소합니다”.

김해공항 확장이 아닌 신공항 건설을 바라는 ‘동남권관문공항추진위원회(상임공동위원장 허용도)’는 총리실 검증 결과 발표를 앞두고 7일 동남권 관문공항 건설을 염원하는 대국민 호소문을 발표했다.

추진위는 호소문을 통해 총리실에서 검증 중인 국토부의 김해공항 확장안은 모든 면에서 관문공항으로서 부적격인 만큼 제대로 된 동남권 관문공항 건설을 요구했다.

부산을 포함한 동남권 경제가 수년간 조선, 자동차, 철강 등 주력산업의 부진으로 어려움을 겪고 있고, 현재 코로나19 사태로 인해 어려운 상황에 직면해 있지만 부·울·경의 미래를 열기 위한 제대로 된 동남권 관문공항 건설 노력이 중단돼서는 안 된다는 주장이다.

추진위는 “동남권의 제조벨트를 첨단산업으로 탈바꿈시켜 줄 것이며, 부산신항과 연계해 부·울·경 지역을 동북아 복합물류 중심지로 이끌게 될 것”이라며 ‘관문공항’의 타당성을 강조했다.

“지리적 장점도 커 서일본 물류와 산업까지 광역경제권으로 품을 수 있어 정부의 역점사업인 신남방·신북방 정책에 날개를 달아 줄 것”이라고도 했다.

“국토부가 내놓은 김해공항 확장안은 안전·소음·환경·수요 등 주요 부문에서 관문공항으로서 역할을 맡기에는 부적절하다는 것이 여러 차례 사전 검증에서 밝혀진 만큼, 검증위원회는 본래 역할인 기술적 검증에만 충실히 해줄 것”도 요청했다.

“만약 검증위에서 별도 보완책을 제시하는 등의 결과물을 내는 것은 동남권 주민들의 열망을 외면하는 행위”라며 정부도 무책임하게 정책결정권을 검증위에 넘겨서는 안 된다는 점을 분명하게 지적했다.

또 “동남권 관문공항 건설은 기술검증을 토대로 지역주민들이 동의한 사회적 합의의 결과물로 과거 정세균 총리도 동남권 신공항을 가덕도에 건설해야 한다는 의견을 밝힌 바 있는 만큼 정부는 지역적·정치적 미봉책에 불과한 김해공항 확장안에 대해 철저한 검증결과를 도출하고, 대통령의 공약이 지켜질 수 있도록 지역주민의 희망을 담은 대승적인 정책 결정을 해줄 것”을 강력히 촉구했다.

추진위의 허용도 상임공동위원장은 “국가 경제의 지속적인 발전을 위해서는 수도권과 균형을 이룰 수 있는 경제권의 육성이 반드시 필요한데, 국내에서는 동남권이 유일한 지역인 만큼 동남경제권의 비상을 위해 제대로 된 관문공항의 존재는 필수적”이라고 말했다.

허 위원장은 “이번이야말로 동남권 백년대계를 위해 잘못 끼워진 단추를 바로 잡을 수 있는 마지막 기회”라며 “제대로 된 동남권 관문공항에 대한 대통령의 정책의지에 부·울·경 주민들이 큰 기대를 걸고 있다”는 점을 덧붙여 강조했다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr