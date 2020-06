인천항만공사-IBK기업은행, 해운·물류기업 지원 '상생펀드' 운영

[아시아경제 박혜숙 기자] 인천항만공사가 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 여파로 어려움을 겪고 있는 인천항 협력 중소기업을 지원하기 위해 IBK기업은행과 20억원 규모의 동반성장 상생펀드를 조성, 8일부터 본격 운영에 들어간다.

동반성장 상생펀드는 코로나19로 인해 일시적으로 자금난을 겪는 해운·물류기업에 대한 금융 대출을 위해 마련한 기금이다. 예탁금에서 발생하는 이자로 중소 협력기업이 대출신청 시 일정 금리를 자동 감면함으로써 이자 부담을 완화해준다.

지원 대상은 인천지역에 소재하면서 해운업이나 항만업, 물류서비스업에 종사하는 중소기업이다. 조성금액인 20억원 전액 소진시 까지 선착순으로 운영된다.

IBK기업은행의 심사를 거쳐 업체당 최대 5억원까지 대출이 진행되며, 시중금리에서 0.75%포인트 낮춘 금리를 기본으로 해당기업의 거래기여도와 신용등급에 따라 추가 감면혜택도 주어진다.

신청자는 인천지역 IBK기업은행 영업점을 방문해 상담하면 된다.

