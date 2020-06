인도 확진자 하루 새 9천851명…'역대 최고치' (상보)

[아시아경제 김연주 인턴기자] 인도의 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확진자가 5일 하루 만에 9851명이 증가해 누적 22만6770명으로 집계되면서 역대 최고치를 기록했다.

사망자도 273명이 증가해 총 6348명으로 늘었다.

인도 보건부에 따르면 6월 들어서 확진자 수가 증가 추이를 보여 3일 8909명, 4일 9304명, 이날 90581명으로 사흘 연속 늘었다.

인도의 일일 신규 확진자 수와 사망자 수는 이날 역대 최고치를 기록한 것으로 알려졌다.

4월 중순만 하더라도 약 1000명 수준이었으나 5월 들어 급격히 늘면서, 월말에는 일일 8000명까지 증가했다.

한편 인도 정부는 지난 3월25일 '코로나 차단 봉쇄령' 발동했으나 지난달 중순부터 관련 규제를 연이어 완화했다.

인도의 국내선 운항과 산업 시설 가동은 재개된 상황이며 오늘 8일부터는 쇼핑몰, 식당, 호텔 등도 영업도 시작할 예정이다.

