"알뜰폰 때문에…" 얼굴 붉히는 KT스카이라이프·엠모바일

KT스카이라이프 알뜰폰 시장 진출 타진

기존 알뜰폰 사업자 엠모바일과 긴장 심화

구현모 KT 대표 "그룹사 리스트럭처링" 언급

계열사간 '수익성 확보' 위한 독자생존 심화될 듯

[아시아경제 구채은 기자] KT스카이라이프(이하 스카이라이프)가 알뜰폰(MVNO) 시장에 진출하면서 그룹 계열사인 KT엠모바일(이하 엠모바일)과의 '불편한 동거'가 불거지고 있다. 두 회사가 알뜰폰 시장에서 경쟁해야 하는 처지인데다 엠모바일 인력 일부가 스카이라이프로 이동하면서 서로 얼굴을 붉히고 있다.

5일 업계에 따르면 스카이라이프는 알뜰폰 사업 진출을 위한 태스크포스(TF)팀을 구성하면서 엠모바일 인력들을 일부 배치했다. 엠모바일은 70만명 정도의 알뜰폰 가입자를 확보해 시장 점유율 10%를 점하고 있는 알뜰폰 전문 기업이다. 그동안 KT그룹에서 알뜰폰 사업을 책임져온 엠모바일로서는 스카이라이프의 알뜰폰 사업 진출이 달가울리 없는 가운데 일부 핵심 인력들이 이탈하면서 불만이 커지고 있다. 업계 관계자는 "그룹내에서 두 회사가 알뜰폰을 놓고 경쟁하게 되는 상황"이라며 "인력을 뺏고 빼앗기는 상황까지 발생하면서 분위기가 매우 좋지 않다"고 말했다.

엠모바일의 지난해 기준 알뜰폰 가입자는 73만4000명(시장점유율 9.1%)으로 LG헬로비전(76만2000명ㆍ9.40%)에 못미치지만 SK텔링크(69만6000명ㆍ8.6%)를 앞서는 수준이다. 전체 알뜰폰 업체 기준으론 3위, 이통사 중에선 2위다. 위성 사업을 해온 스카이라이프의 알뜰폰 시장 진출은 수익성 확보를 위한 선택으로 풀이된다. 스카이라이프의 유료 방송 시장 점유율은 2017년 상반기 10.53% 수준에서 2018년 상반기 10.19%, 지난해 상반기 9.87%, 하반기에는 9.56%까지 내려 앉았다. 지난 한 해만 5만310명의 가입자가 이탈, 현재 가입자수도 320만명에 그치고 있다. 유료방송 시장이 인터넷TV(IPTV)로 재편되고 있는 상황에서 위성방송 사업만으론 한계가 있어 알뜰폰 시장에 진출한다는 것이 업계 안팎의 해석이다.

구현모 KT 대표 체제 이후 42개에 달하는 KT 계열사들이 독자생존을 위해 '각자도생'를 벌이는 상황의 단면이라는 해석도 있다. 구 대표는 지난 3월 국내 주요 증권사 애널리스트와의 간담회 자리에서 주가부양과 수익성 확보를 위해 "그룹사 리스트럭처링을 하겠다"고 언급한 바 있다. 일각에서는 스카이라이프와 엠모바일의 알뜰폰 사업 주도권이 본격적으로 펼쳐지는 과정에서 사업이 통합될 수도 있다는 관측을 내놓고 있다. KT스카이라이프의 KT지분은 49.99%, KT엠모바일의 KT 지분은 100%다.

구채은 기자 faktum@asiae.co.kr