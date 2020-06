속보[아시아경제 김수완 기자] 경기 안양시는 서울 관악구 다단계식 건강용품 판매업체 리치웨이(관악구 시흥대로 552) 및 안양·군포 교회 관계자들의 제주 단체여행과 관련한 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확진자가 각각1명씩 발생했다고 4일 밝혔다.

