[아시아경제 박종일 기자] 김수영 양천구청장이 3일 신월5동 대영월드아파트 주차장에서 제127회 '현장 구청장실'을 운영해 현장을 점검했다.

이날 김수영 구청장은 관련부서 관계자와 함께 붕괴 조짐이 있는 옹벽을 점검, 현장에서 주민 의견을 수렴해 옹벽 보수공사 비용 긴급 지원에 나선다고 밝혔다.

