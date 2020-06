전국최대규모 수소충전소, 전북1호 ‘완주’ 둥지…

[아시아경제 호남취재본부 고민형 기자] 전북 제1호 수소충전소가 전국 최대 규모로 완주에 들어섰다.

도내 수소경제 대중화의 첨병 역할을 맡을 수 있을지 주목된다.

전북도는 3일 완주군 봉동읍 둔산리 현대자동차 전주공장 출하대기장에서 전북 제1호 완주 수소충전소 준공식을 열고 본격적인 운영에 들어갔다고 밝혔다.

완주 수소충전소는 국내 최대 규모인 시간당 110kg의 충전용량으로 건설됐으며, 1시간에 수소승용차 22대 또는 수소버스 3대를 충전할 수 있는 용량을 갖추고 있다.

현재 국내에서 생산되는 승용차, 버스, 트럭까지 모든 수소차 충전이 가능하며 연중무휴로 오전 8시부터 오후 8시까지 운영된다.

도는 완주를 시작으로 수소경제의 대표 인프라인 수소충전소를 2030년까지 24기를 구축할 계획이다.

내년까지 전주 4곳을 비롯해 군산과 익산, 부안에 각 1곳씩 수소충전소 7기를 추가 구축할 계획이어서 전북은 2021년에는 모두 8기의 수소충전소를 보유하게 될 예정이다.

도는 수소 인프라 확충에 발맞춰 올해 보급 예정인 수소승용차 546대를 포함해 2030년까지 수소승용차 1만4000대, 수소버스 400대를 보급할 방침이다.

지난달 말 현재 도내에는 수소승용차 130여 대가 출고돼 운행하고 있다.

송하진 도지사는 “전국 최대 규모의 완주 수소충전소 준공은 도내 수소전기차 이용자의 편익을 높이면서 보급을 확대하는 계기가 될 것”이라고 말했다.

호남취재본부 고민형 기자 gom21004@asiae.co.kr