[아시아경제 호남취재본부 박명진 기자] 3일 전북의 오늘 날씨는 구름이 많다가 낮부터 맑아지겠다.

낮에 외출할때는 자외선 차단에 각별히 유의해야겠다.

미세먼지 농도는 전북권역 좋음~보통 수준이다.

전북지역 주요날씨는 다음과 같다.

전주 19~30도, 익산 18~30도, 군산 18~26, 완주 18~30도, 무주 17~30도, 김제 19~28도,

부안 19~27도, 진안 17~28도, 고창 19~28도, 남원 19~30도, 순창 18~29도, 정읍 19~29도다.

호남취재본부 박명진 기자 pmj1@asiae.co.kr