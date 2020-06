서울시 3급(부이사관) 승진 대상자 적격 여부 논란 주목

총 6명 승진자 발표 앞두고 일부 후보자들 놓고 직원 내부게시판 글 게재, 노조 논평 발표 적격성 거론 주목

[아시아경제 박종일 기자] 서울시 공무원들의 로망인 3급(부이사관) 승진 발표가 코 앞으로 다가오면서 일부 후보자들에 대한 적격성 시비가 일고 있어 눈길을 모은다.

서울시는 지난달 25일 ‘2020년 하반기(7월1일자) 3급 승진 계획’를 발표, 본격적인 승진 심사에 들어가 1일 오전 1차 심사를 한 것으로 알려졌다.

이로써 4급 과장 중 행정직 71명과 기술직 68명의 치열한 승진 레이스가 시작됐다.

승진 방법은 다면평가와 승진심사위원회, 제1인사위원회를 거쳐 최총 박원순 시장이 낙점하게 된다.

시는 지난달 18~22일 다면평가에 이어 27일까지 승진대상자 업무실적 제출한 후 6월5일까지 승진심사 및 인사위원회 의결이 있을 예정이다.

그러나 이번 승진 예정자 발표를 앞두고 몇 후보들에 대한 조직 안팎의 논란이 제기 돼 눈길을 모은다.

특히 승진 대상자 중 성희롱 사건 직원 관리자가 포함된 것으로 알려지면서 직원들이 시 공무원 내부 통신망에 ‘모 과장 승진하면 연대책임 공허한 목소리, 차라리 발표를 말든가?’ ‘그래서 이번에도 연대책임을 진다는 거야 안 진다는 거야’ 등 글이 올라오고 있다.

이는 서울시가 올들어 3건의 불미스런 직원들 성추행, 성폭행 사건이 발생하면서 시정 이미지가 크게 실추되면서 본인에 대한 책임을 묻는 것은 것은 물론 관리자 책임제를 운영, 인사상 불이익을 주기로 발표한데 따른 것으로 풀이된다.

성추행 등 문제는 당사자는 물론 관리자에게 까지 일정 부분 부담을 주어야 평소 직원들에 대한 성 평등의식 등에 대한 분위기를 확산시키겠다는 시의 의도로 보인다.

이와 함께 서울시공무원노조도 이날 ‘2020하반기 3급으로의 승진....갑질리더의 승진은 고통의 시작’이라는 논평을 발표했다.

노조는 최근 모 실·국에서 불거지고 있는 갑질 문제를 면밀히 살펴보면 보다 큰 문제는 구성원을 조직의 동반자로 보지 않고 자신의 지시를 따르는 존재로 인식하면서 오로지 윗사람의 지시에 맹종하는 데에 있다며 호통치고 닦달한다고 일이 잘 되는 것이 아닐 뿐더러 그런 방식의 리더십은 구시대적이고 결코 공감하기 어렵다고 지적했다.

또 노조는 어떤 4급 과장은 승진을 앞두고 지나칠 정도로 직원들을 힘들게 하고 있어 원성이 크다는 얘기도 들리고, 어떤 부서는 과장이 바뀌고 나서 사무실 분위기가 숨이 턱턱 막히고 일관적이지 않는 리더십과 갑질 때문에 업무를 제대로 할 수 없다는 하소연도 게시판에 올라오고 있다고 밝혔다.

노조가 승진을 앞두고 이런 문제를 제기하는 것은 승진심사 시에 직원 여론을 면밀하게 파악, 다각도로 따져서 갑질을 일삼는 간부가 승진하는 사례가 없도록 하라는 것이라고 주장했다.

이런 내부의 반발이 나오면서 이번 승진 결과가 어떻게 나올지 주목된다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr