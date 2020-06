상식을 뒤엎는 6월 뷰티 신상들: 스킨케어편[월간신상]

[컬처&라이프부 최정화 기자] 한낮의 무더운 열기로 피부열은 올라오는데, 마스크는 써야하고. 우리 피부는 지금 총체적 난국이다. 안팎으로 지쳐있는 피부 컨디션을 리프레쉬할 수 있는 아이템을 6월 신상품에서 기자가 직접 써보고 추천한다.

① #트러블OFF_세럼

한 달에 한두 번 올라오는 트러블을 잘 케어하지 못해 몇 달간 지속됐다면? 이번 '아벤느 신상 세럼'을 강력 추천한다. 매월 어김없이 찾아오는 트러블이 이번에도 어김없이 찾아왔다. 귀 뒤 헤어라인 부분에 오돌도톨 피어난 스팟에 저녁에만 이틀 연속 2회 발라봤다. 정확한 테스트를 위해 기존 스킨케어 제품 유지하고 세럼만 아벤느로 교체했다. 테스트 진행 결과, 대여섯개 뾰루지는 현재 모두 자취를 감춘 상태다. '아벤느 클라낭스 파워 컨트롤 세럼'은 이 한가지 기능만으로도 화장대 필수템으로 충분하다. 단, 연고향이 염려된다면, 저녁 스킨케어로만 활용할 것. 아벤느 'NEW 클라낭스 파워 컨트롤 세럼' 30ml 2만8천원. ♥기자픽

② #촉촉탄력_미스트

한낮 기온이 30도를 웃도는 날씨엔 시원하게 미스트를 뿌려주면 피부열도 낮춰주고, 건조함도 잡을 수 있다. 이번 출시한 '유세린 미스트'는 뿌릴 수록 건조해 진다는 기존 미스트의 상식을 깼다. 겉에서만 맴돌다가 사라지는 미스트의 단점을 보완, 속까지 스며드는 피부 유사 구조 6D-Advanced 포뮬러로 보습과 탄력 개선 효과가 탁월하다. 모닝스킨으로 활용해도 좋고, 책상 위에 올려 놓고 수시로 뿌려주면 기분까지 리프레쉬! 유세린 '하이알루론 미스트 스프레이' 150ml 1만9천원. ♥기자픽

③ #생기촉촉_로션

LG생활건강의 한방 브랜드 '예화담'이 사철쑥을 원료로 한 수분라인 3종을 출시했다. 이 계절에 알맞게 산뜻하고 촉촉한 텍스처로 청량감을 그대로 전달한다. 물방울이 터지듯 끈적임 없이 피부에 즉각적인 수분을 공급해 피부결을 부드럽게 정돈한다. 용량도 160ml로 가성비를 높여 엘지생건의 품격 있는 한방 브랜드를 부담없는 가격에 만나볼 수 있다. 예화담 '쑥딩 수분 유액' 160ml 2만6천원

④ #모로코_클레이마스크

헉슬리의 신제품 ‘클레이 마스크 밸런스 블렌드’의 핵심 성분인 ‘모로코 가슬 클레이’는 모로코의 특정지역에서만 추출되는 수세기 동안 사용된 비누질의 점토다. 뛰어난 수분 공급력과 강한 흡착력으로 피부 노폐물을 말끔히 제거해준다. 워시오프 타입의 헉슬리 마스크는 세정력을 비롯해 수분 함유력, 영양 공급 등을 고려한 최적의 배합으로 피부 타입에 상관 없이 복합적 피부 케어를 돕는다. 헉슬리의 시그니처인 ‘선인장 시드 오일’과 ‘선인장 수’가 보습력을 더하고 피부를 진정시켜 준다. 헉슬리 클레이 마스크 밸런스 블렌드 120g 2만8천원.

⑤ #트러블진정_폼클렌저

약산성 폼클렌저가 거품이 적어 손이 잘 안간다면 주목하자. 클린뷰티 브랜드 '쥬스투클렌즈'가 출시한 ‘바이옴 아크 폼 클렌저’는 수분감이 느껴지는 풍부한 거품이 깔끔한 마무리감을 선사하는 유해 성분을 배제한 저자극 약산성 포뮬러이다. 여기에 트러블 진정시키는데 도움을 주는 마데카소사이드, 병풀추출물, 판테놀을 함유한 여드름성 피부 완화 기능성 화장품이다. 또한, 무더워지는 초여름 피부 고민인 과다 피지와 각질을 제거해 피부 트러블과 유수분 밸런스를 관리해준다. 쥬스투클렌즈 '바이옴 아크 폼 클렌저' 150g 1만6천원.

⑥ #저자극즉시진정_시트마스크

1일 1팩 해도 부담되지 않는 저자극 시트 마스크를 소개한다. 각종 자극으로 지쳐 있는 피부에 다양한 피부 고민을 돕는 스페셜 마스크이다. 동국제약이 만든 기능성 더마코스메틱 브랜드인 '센텔리안24'가 새롭게 선보인 거즈 타입의 시트 마스크는 병풀추출물과 TECA 에센스를 함유, 진정·보습·미백·주름개선에 도움을 준다. 센텔리안24 '마데카 랩 코튼 거즈 마스크' 23ml X 10ea(1Box) 3만원.

⑦ #여름밤피부숙면_크림

여름엔 해비한 제형의 크림을 의례 생략한다. 하지만, 이번에 새로 나온 '뮤 테누토' '베르쇠즈 워터 젤 크림'은 다르다. 밤 사이 더위에 지친 피부를 회복시키는 '여름밤크림'이란 별칭을 가진 이 크림은 피부 숙면에 도움을 준다. 촉촉함은 물론 쿨함까지 선사하며, 손상된 피부 재생을 돕고, 노화 억제에 효과적이다. 베르쇠즈는 불어로 '자장가'를 뜻한다. 제품 뒷면 QR코드를 스캔하면 매일 새로운 클래식을 들을 수도 있다. 뮤 테누토 '베르쇠즈 워터 젤 크림' 70ml 4만2천원.

⑧ #청정제주_토너

스트레스-프리를 지향하는 '드오캄'의 탄탄 토너가 리뉴얼됐다. 기존 판매됐던 200ml에서 400ml로 두 배 사이즈업됐으나, 가격은 1만5천원대로 동일하다. 탄탄 토너는 세라마이드와 제주 청정 해수의 충부한 미네랄 성분을 담은 수분 토너로 촉촉한 피부는 물론 탄력 있는 피부로 가꿔준다. 닦토, 미스트로 활용 가능하며, 짐승 용량이니 부담없이 수분팩으로 사용해도 좋다. '제주 품은 탄탄 토너' 1만5천9백원.

⑨ #1ml4주_앰플

여름에도 피부가 건조하다면 4주 프로그램에 도전해 보자. LG생활건강의 정통 한방 브랜드 '수려한'이 선보인 ‘효비담 수분샘 히알루론 앰플’은 수분감 가득한 제형의 집중 수분 앰플이다. 수분 결합력을 지닌 히알루론산이 다량 함유돼 건조해진 피부에 집중적인 보습 효과를 준다. 일명 ‘블루 앰플’로 불리는 ‘효비담 수분샘 히알루론 앰플’은 즉각적 보습은 물론, 피부 진정에도 도움을 준다. 수려한 '효비담 수분샘 히알루론 앰플' 7ml x 4ea 5만원.

최정화 기자 choijh@asiae.co.kr