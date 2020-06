[아시아경제 호남취재본부 이건주 기자] 전북 전주비전대학교 간호학부 학생들이 헌혈캠페인에 동참해 ‘사랑과 생명나눔’을 실천했다고 2일 밝혔다.

간호학부 동아리 N.C.F(Nursing Christian Followship) 소속 학생 6명이 그 주인공이다.

참여 학생들은 “코로나19 사태가 지속되면서 혈액수급에 어려움이 있다는 재난문자를 통해 헌혈행렬에 동참키로 했다”고 말했다.

전주비전대학교 간호학부장은 '최근 부족한 혈액 수급난 해소와 헌혈인구의 저변 확대에 간호학부가 앞장서겠다“고 말했다.

호남취재본부 이건주 기자 scljh@asiae.co.kr