"저 안 울었어요" SF9 휘영, '그 녀석들의 동거' 비하인드 스토리 공개

SF9 자체콘텐츠 '그녀석들의 동거' 비하인드 스토리 공개

휘영 생일 맞이 몰래카메라

[아시아경제 김수완 기자] SF9 멤버 휘영이 SF9 자체 콘텐츠인 '리그 오브 셒전드2'(셒전드2)의 태양, 휘영, 찬희의 기획물인 '그 녀석들의 동거' 제작 비하인트 스토리를 공개했다.

휘영은 1일 SF9 네이버 공식 브이앱(V앱) 채널을 통해 "태휘찬 뒷이야기를 알려주겠다"라고 말했다.

이날 휘영은 "비하인드를 풀어보자면 찬희가 (내 생일을 맞아) 혼자 몰래카메라를 계획했다. 아무도 그 계획을 몰랐다"라고 했다.

앞서 멤버 태양, 찬희는 태휘찬의 기획물인 '그 녀석들의 동거'에서 휘영의 생일을 맞아 몰래카메라를 기획했다.

당시 영상에서 태양과 찬희는 살벌한 분위기를 조성해 휘영을 당황케 했다. 특히 찬희는 휘영을 철저히 속이기 위해 스태프까지 속인 것으로 알려졌다.

이어 휘영은 "모두가 기대하셨겠지만 저는 울지는 않았다"고 말해 웃음을 자아냈다.

그러면서 "사실 마음 한구석에서는 '찬희가 분명히 그럴 애가 아닌데', '태양 형이 저렇게 화낼 사람이 아닌데'라고 생각했었다"라면서 "둘이 나를 속이려고 했구나 (라고 생각했다)"라고 당시 속마음을 전했다.

끝으로 그는 "그날 저녁에 촬영을 마치고 '(생일축하) 고맙다'고 하면서 사 들고 온 와인을 마셨다"라고 훈훈한 일화를 전했다.

김수완 기자 suwan@asiae.co.kr