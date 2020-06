김원이 국회의원, 시장 상인 어려움 청취 ‘의정활동’ 시작

“시민과 약속했던 법안, 정책개발, 예산확보에 주력하겠다”

[아시아경제 호남취재본부 서영서 기자] 김원이 더불어민주당 국회의원(목포시)은 지난달 30일 목포 시내 시장을 방문하는 것으로 21대 국회 첫 의정활동을 시작했다고 2일 밝혔다.

새벽시장, 신자유시장, 수산시장, 동부시장, 항동시장, 한일시장, 중앙시장 등을 이틀간 차례대로 방문하면서 시장 상인들로부터 코로나19로 겪는 어려움을 청취했다.

김 의원은 “재난 생계지원금으로 매출이 좀 늘었다는 얘기를 들었지만 부족함을 느낀다면서 소상공인, 자영업자의 생계를 위한 여러 정책과 빠른 지원체계를 위해 최선을 다하겠다”고 전했다.

지난 1일 국회 923호에 출근 첫 보좌진 회의에서는 오는 22일로 예정된 목포대 의대 유치 국회 토론회 등 지역 현안 사항을 시민들의 기대에 맞추어 잘 준비해줄 것을 주문했다.

김원이 의원은 21대 국회 시작 다짐 글을 통해 “923호를 목포에 대한 사랑으로 채우겠다면서, 목포 시민께 했던 약속을 하나하나 챙기는 데 필요한 법안, 정책개발, 예산확보에 주력하겠다”고 말했다.

그러면서 “앞으로 다양한 형태의 소통과 토론의 장인 유달정담을 통해 목포시민의 의견을 청취하겠다”고 포부를 밝혔다.

