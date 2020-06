삼성전자, 여름 무더위에 무풍에어컨 생산라인 풀가동

[아시아경제 이기민 기자] "어려운 시기에 가정에서 무풍에어컨의 시원한 바람으로 가슴 속까지 시원하게 잘 이겨냈으면 좋겠다"

삼성전자 광주사업장 무풍에어컨 생산라인에서 일하고 있는 문길남 삼성전자 생활가전사업부 프로는 "날씨가 더워져서 생산량이 증대되고 있다"며 이같이 말했다.

삼성전자는 예년보다 무더위가 예상되는 올해 여름철 성수기를 대비해 무풍에어컨 생산라인을 풀가동 중이라고 2일 밝혔다.

특히 무풍에어컨 갤러리는 한국에너지관리공단에서 시행하는 ‘으뜸효율 가전제품 구매비용 환급사업’ 대상 제품으로 판매 호조를 보이고 있다고 삼성전자는 설명했다.

무풍에어컨 갤러리는 강력한 냉방 성능, 뛰어난 에너지 효율 뿐만 아니라 주변 공간과 완전히 조화를 이루는 가구 같은 디자인으로 소비자들에게 인기를 끌고 있다.

또한 올해 신제품에는 ▲전원을 끄면 자동으로 에어컨 내부를 스스로 깨끗하게 건조시켜주는 ‘자동청소건조’ 기능 ▲리모컨 버튼만 누르면 내부 열교환기를 동결세척하는 ‘스마트냉방세척’ 기능 ▲소비자가 손쉽게 에어컨 패널을 분리해 내부 청소를 할 수 있는 ‘이지 오픈 패널’ 등이 적용돼 누구나 간편하게 위생적인 제품 관리를 할 수 있다.

