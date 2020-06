이수민과 문경준의 찰떡궁합 "1번홀 이글, 18번홀 끝내기 버디"

팀별로 획득한 상금은 지정된 기부처에 전달됐다. 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 극복과 기금 조성을 위한 특급 이벤트다. '레이징 머니 포 코비드-19 릴리프(Raising Money for COVID-19 Relief)'란 부제로 진행됐다. 코리안투어 파트너인 하나금융그룹과 제네시스가 후원을 맡았다. 각 홀마다 일정 상금이 걸려있고 가장 좋은 성적을 낸 팀이 스킨을 획득하는 방식이다.

