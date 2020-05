포스트 코로나시대, 미국과 격차 줄이려는 중국

이를두고 블룸버그는 중국이 미국으로부터 세계 첨단기술 분야 1위 자리를 빼앗기 위해 2025년까지 약 1730조원을 투자할 것이라고 추정했다. 중국의 신기술 분야 도약에 첨단 IT 기업들은 든든한 지원군이다. 중국 전자상거래 업체 알리바바는 코로나19로 중국 경제가 휘청였던 지난 4월 향후 3년동안 데이터센터 등 클라우드 관련 인프라 확충에 약 34조4620억원을 투입한다고 발표했다. 또 다른 IT 공룡인 텐센트는 지난 26일 공식 SNS 계정을 통해 앞으로 5년간 디지털 인프라 구축에 약 86조3000억원을 투자한다고 약속했다.

