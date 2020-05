경찰청, 인터폴 주관 '코로나19 대응 웹 세미나' 참석

이번 웹 세미나에서는 모리지오 바르베스치 WHO 응급의료국 선임자문관, 아드리앙 시비뇽 인터폴 생물학사건 특별팀장 및 칼 로버츠 웨스턴시드니 대학 범죄학과 교수 등 각 분야의 전문가들이 발표에 나섰다. 총 263명의 인터폴 회원국 법집행기관 관계자들이 참했다.

