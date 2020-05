"우리는 꽃나비" 북한판 브이로그·먹방, 어떻게 생각하십니까

한 북한 여성이 햄버거를 먹고 있다.사진=유튜브 채널 'NEW DPRK'영상 캡쳐

지난 23일 유튜브 채널 'NEW DPRK'에는 한 아이가 등장해 "안녕하세요. 오늘은 또 무엇을 보여드릴까요?"라고 말하며 자신의 일상을 공개하는 영상이 올라왔다.

지난 23일 유튜브 채널 'NEW DPRK'에는 북한의 7세 어린이가 자신의 일상을 공개하는 '브이로그'영상이 올라왔다. 사진=유튜브 채널 'NEW DPRK'영상 캡쳐

유튜브 채널 'NEW DPRK' 북한 어린이 일상 공개 누리꾼들 "일상 공개 색다른 느낌", "노골적인 체제 선전 영상 차단해야" 갑론을박 통일부 "북한 영상 금지하지 않지만 제3자 전파 안돼"