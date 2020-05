현대엔지니어링, '힐스테이트 청량리 더퍼스트' 이달 분양

청량리역은 1호선ㆍ경원선ㆍ분당선ㆍ경의중앙선ㆍ경춘선ㆍKTX강릉선 등 총 6개의 노선이 지나고 있다. 수도권 광역급행철도(GTX)-B, C 노선과 강북횡단선, 면목선 등이 계획돼 있어 향후 총 10개 노선이 지나는 교통 허브가 될 것으로 기대된다.

