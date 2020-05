'글로벌 감염병 대응협력 지지그룹' 출범…WHO 사무총장 "韓 주도 출범 환영"

한편 지지그룹은 의장국인 우리나라를 중심으로 핵심그룹간 긴밀한 협의를 거쳐, 구체적인 행동 계획을 마련하고 WHO 집행이사회 등 주요 보건기구의 의사일정에 맞추어 감염병 대응 분야 인식 제고 및 의제 설정을 위한 ?공동발언, ?전문가 초청 행사, ?다양한 이해관계자들과의 협력 행사 등을 전개해 나갈 예정이다.

?테드로스 WHO 사무총장은 축사에서 "코로나19 위기 극복의 모범 사례를 보여주고 있는 한국의 지지그룹 출범 주도를 환영한다"면서 "지지그룹이 코로나19 및 향후 출현할 수 있는 또 다른 팬데믹(세계적 대유행)에 효과적으로 대처하는데 촉매제 역할을 할 것이라고 평가하면서 WHO의 지지와 지원을 하겠다"고 말했다.

다른 핵심그룹 국가 대표들은 WHO가 위치하고 있는 보건 분야 논의의 중심인 제네바에서 이러한 유사입장국 그룹 출범을 주도한 우리나라의 역할을 높이 평가하면서 앞으로 WHO 등 유관 보건기구들의 강화를 위해 함께 기여해 나가겠다는 의지를 표명했다.

?이번 출범식에는 강경화 외교장관과 테드로스 아드하놈 게브레예수스 WHO 사무총장이 참석해 지지그룹 출범을 축하했다. 제네바 주재 유엔 외교단 및 국제기구 관계자, 보건 전문가 등 80여명이 참여한 가운데 '글로벌 감염병 대응의 기회와 도전요인'을 주제로 패널 토의도 진행됐다.

이 그룹은 세계보건기구(WHO) 등 주요 국제 보건기구 본부가 모여 있는 제네바를 중심으로 활동할 예정이다. 코로나19 발병 이후로 제네바 기반 그룹이 출범하는 것은 처음이다. WHO 집행이사국 등 보건 분야에서 선도적 역할을 하고 있는 소수의 지역별 국가로 구성된 핵심그룹을 주축으로 코로나19의 교훈을 바탕으로 보다 효율적인 국제 보건 거버넌스를 위한 행동지향적 (action-oriented) 논의를 선도한다는 계획이다.