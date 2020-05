트럼프, WHO에 최후통첩…"30일내 개선 안되면 자금지원 영구중단"

지난달 트럼프 대통령은 중국이 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 중국 발병과 관련해 허위 정보를 유포하고, 관리 등에 실패했다는 이유 등을 들어 자금 지원을 중단한 바 있다. WHO 사무총장에 별도 서한을 보내고, 이 사실을 공개한 것 등은 일종의 최후통첩을 전달한 것으로 풀이된다.

18일(현지시간) 트럼프 대통령은 트위터를 통해 테워드로스 아드하놈 거브러여수스 WHO 사무총장에게 보내는 서한 내용을 공개했다.