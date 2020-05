'中 투자 공략' 국내 스타트업, 온라인 행사 개최

[아시아경제 김희윤 기자] 우리나라 스타트업·벤처 기업이 중국 최대 IT 기업 텐센트를 상대로 투자 유치에 나선다. 성사되면 텐센트의 자본과 설비, 방대한 네트워크를 활용해 중국 현지 시장을 공략할 수 있는 길이 열리게 된다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.