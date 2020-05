디올V헤라 "립스틱은 블랙핑크 제니, 지수처럼"[라이픽▶영상]

'스파이시 누드 글로스' 는 단독으로 바르기 보단 '누드 밤' 위에 살짝 올려주면 더욱 매혹적인 립을 연출한다. 누드 글로스 역시 플럼핑 성분이 들어있어 요즘처럼 후덥덥한 날씨에 덧발라 주면 세상 시원해 기분까지 Up! 여기에 입술에 잔주림이 많다면 주목하자. 아모레퍼시픽의 혁신적인 플럼핑 기술력은 볼륨은 물론 입술 주름까지 감소시키는 효과를 보여준다. 두 아이템을 모두 구비할 수 있다면 고민이 없겠지만, 하나만 골라야 한다면 단독으로 사용할 수 있는 누드 밤을 추천한다. 누드 글로스는 쉽게 지워지는 편이니, 다른 립스틱에 플럼핑을 더하거나 주름제거용으로 추가하면 좋다. 헤라 '센슈얼 스파이스 누드 밤 & 글로스 3.5g / 5g 3만5천원대

'블랙핑크' 제니가 선보인 메이크업 룩 화보로 SNS를 뜨겁게 달군 화제의 '제니립스틱'이다. '스파이시 누드 밤' 은 입술에 유리알을 올려놓은 듯 반짝이는 생동감을 선사한다. 입술 컬러를 다른 컬러로 착색시키지 않고 본연의 입술에 맑은 컬러를 살짝 얹고 도톰한 볼륨을 연출함으로써 헤라가 새롭게 정의한 MLBB(My Lips But Bolder)를 경험할 수 있다. 쿨링감은 한 번에 올라오지 않고 서서히 입술에 퍼져 자극적이지 않다.

이런 종류의 립스틱은 지워졌을 때가 난제다. 생활 속 지속력 테스트 결과, 우려와 달리 펄과 포뮬러가 겉돌거나 따로 놀지 않았다. 컬러는 적당히 착색됐고, 펄 역시 남아 있는 컬러만큼의 빛을 유지했다. 단, 강력한 틴트 타입은 아니므로 '절대 지속'까진 강요하지 말자. 대신 너댓 시간 후, 청초하게 착색된 은은한 MLBB(My Lips But Better) 색감을 경험할 것이다. 디올 '어딕트 스텔라 헤일로 샤인 립스틱' 3.2g, 4만5천원대

펄이라고 해서 굵직한 투머치 펄을 연상하면 NO! 물빛을 머금은 듯 촉촉한 포뮬러는 초미세 펄과 한데 어우러진다. '디올럭키립스틱'을 바른 입술은 빛을 받을 때마다 찰나의 영롱한 빛을 발한다. 살짝살짝 비틀 때마다 고급스런 자태를 뽐낸다. 립스틱을 고를 때 제형 다음으로 고민되는 순간은 컬러를 선택하는 단계다. 컬러 초이스를 돕기 위해 손목 발색을 진행했다. 세련된 코럴 계열을 선호한다면 ‘#673 참스타’, 화사한 핑크 홀릭이라면 ‘#536 럭키스타’, 우아한 푸시아핑크톤을 원한다면 '#976 비디올스타’를 추천한다.

디올 럭키 립스틱 VS 헤라 스파이시 립스틱