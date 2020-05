홍남기 "K소부장, 방역 못지 않은 과제…소부장 해외공급망 국내 유턴 가속화"(종합)

이어 "세계 주요국의 봉쇄 조치(Lock down), 이동 제한 등으로 글로벌 공급망이 크게 훼손된 상황에서 자동차, 반도체 등 기존 주력 산업과 바이오·헬스, 미래차 등 신(新)산업 경쟁력의 핵심인 소부장 기술 개발, 소부장의 안정적 생태계 조성 등 소위 'K-소부장'은 K-방역 못지않은 중요한 당면 과제"라고 덧붙였다.

