[굿모닝 증시]“최근 중소형주 선전은 IT 중심의 특정 섹터 성과에 기인한 현상”

◆ 김승현 유안타증권 연구원 =미국 증시의 주가수익비율(PER)이 20배를 넘었다. 이익 급락 속에 주가는 급반등하면서 5월 MSCI 기준 PER은 21.0배로 상승했다. 2002년 4월 이후 최고다. 당시 미국증시는 장기간 PER 20배를 넘는 고(高)밸류 시대가 마감돼 가던 시기였다. 한국은 11.0배로 미국의 절반 수준인데, 최근 1년간 이익 부진을 고려하면 앞으로 주가가 상승해도 선행 PER은 큰 변화가 없거나 낮아질 수 있는 여건이다. 오는 21일 중국 양회, 28일 금융통화위원회 금리 결정 이벤트도 증시에는 하방 지지요인이 될 것이다. 여전히 코스피보다는 코스닥, 대형주보다는 중소형주 투자가 효과적인 시기다. 단기 부담을 인버스 투자로 헤지하고자 한다면 미국 증시 인버스가 좀 더 유리해 보인다.

두 번째 질문은 ‘특정섹터 성과에 기인한 현상인가?’이다. 정답은 ‘그렇다’다. 가장 잘 나가는 나스닥과 가장 부진한 러셀2000 지수의 구성을 보면 힌트를 얻을 수 있다. 나스닥은 IT 섹터가 38%, 커뮤니케이션 섹터가 24%로 절반 이상을 차지하고 있는 반면 러셀2000지수는 IT가 15%, 커뮤니케이션 섹터는 3%에 그치고 있다. 헬스케어가 24%로 가장 비중이 높지만 금융 15%, 산업재 14%로 러셀2000 지수는 헬스케어+경기민감주 중심으로 구성돼 있는 셈이다. 즉 최근 미국 지수별 성과를 통해 알 수 있는 것은 소프트웨어 중심의 IT 기업과 플랫폼 기업의 선전이 시장을 주도하고 있다는 점이다. 사이즈가 아닌 섹터가 주도하는 시장이다. 우리도 상황은 마찬가지다.

[아시아경제 구은모 기자] 최근 국내 주식시장은 대형주와 비교해 중소형주의 강세가 점차 심화되고 있는 모습이다. 표면적으로는 기업 규모에 따른 성과 차이로 보이지만 실제로는 IT 기업 중심의 섹터별 장세로 볼 수 있다는 분석이다.