[아시아경제 금보령 기자] LG상사 LG상사 001120 | 코스피 증권정보 현재가 13,450 전일대비 100 등락률 +0.75% 거래량 165,991 전일가 13,350 2020.05.08 15:08 장중(20분지연) close 는 LG International(Hong Kong) Ltd. 등 4개 해외법인에 1조268억원 규모의 채무보증을 결정했다고 8일 공시했다.

