"코로나 무섭지 않아요"…경기도, 中企 '온라인 수출지원'

참여 기업은 한국무역협회의 온라인 B2B(Business to Business) 플랫폼인 트레이드 코리아(www.tradekorea.com)를 통해 해외 전시회에 직접 참가하지 않아도 자신들의 우수제품을 해외 바이어들에게 소개하고, 수출 상담은 물론 거래 제안까지 할 수 있다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.