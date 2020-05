"진짜 피할 수 없다니까요" '민식이법' 악법 논란, 해결될 수 있나

차량으로 출·퇴근 한다고 밝힌 40대 직장인 C 씨는 "스쿨존에서 주행속도는 다 지킨다. 다만 갑자기 나타나는 아이들이나 뒤에서 받히는 어린이들의 경우 주의의무를 다한다고 막을 수 있을까"라고 토로했다. 이어 "이렇다 보니 결과적으로 누구든 스쿨존에서 사고를 내면 민식이법 적용 대상이 될 수 있다. 이게 상식적인 법인가 묻고 싶다"고 지적했다.

