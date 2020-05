넷플릭스 망사용료 무임승차 논란…공정위 "면밀히 검토 중"

공정위는 넷플릭스는 물론 페이스북, 구글, 아마존 등 실리콘밸리 IT 기업들의 약관에 여러 차례 제동을 건 바 있다. 앞서 지난 1월 공정위는 세계 최초로 넷플릭스에 약관을 시정하도록 했다. 넷플릭스는 공정위의 조치 이후 한국에서 서비스 이용 요금을 변경할 때 반드시 회원 동의를 받기로 했다. 지난달엔 아마존 자회사인 트위치TV에 대해 소비자에 통지하지 않고 계약을 끊어버리거나 콘텐츠를 삭제할 수 있도록 하는 자체 규정을 바꾸도록 했다.

