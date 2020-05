지난 10일간 주요 부동산거래

지난달 21일에서 말일사이 각 지역별 주요 부동산 실거래가는 다음과 같다.▶ 강남구 압구정동 현대2차(10,11,20,23,24,25동) - 전용면적 160.28㎥, 매매가 40억원 (3.3㎥당 8250만원)▶ 광진구 화양동 화양타워 - 전용면적 15.73㎥, 매매가 9000만원 (3.3㎥당 1980만원)▶ 강남구 청담동 동양파라곤 - 전용면적 219.9646㎥, 전세가 24억원 (3.3㎥당 3616만원)▶ 양천구 신월동 신정두산위브 - 전용면적 31.93㎥, 전세가 1979만원 (3.3㎥당 211만원)▶ 서초구 반포동 반포자이 - 전용면적 165.446㎥, 보증금 18억1000만원, 월세 160만원▶ 성북구 돈암동 임대아파트(609-1) - 전용면적 32.49㎥, 보증금 1116만원, 월세 6만원▶ 용산구 동빙고동 소재 - 대지면적 251㎥, 매매가 29억5000만원 (3.3㎥당 3878만원)▶ 구로구 구로동 소재 - 대지면적 30㎥, 매매가 7000만원 (3.3㎥당 770만원)▶ 강서구 마곡동 소재 - 전용면적 204㎥, 전세가 5억원 (3.3㎥당 809만원)▶ 은평구 갈현동 소재 - 전용면적 40㎥, 전세가 1000만원 (3.3㎥당 83만원)▶ 서초구 양재동 소재 - 전용면적 85.26㎥, 보증금 3억원, 월세 50만원▶ 노원구 공릉동 소재 - 전용면적 16.52㎥, 보증금 1100만원, 월세 10만원▶ 강남구 개포동 조양빌라 - 전용면적 84.81㎥, 매매가 7억7000만원 (3.3㎥당 3025만원)▶ 서대문구 홍제동 유림아트빌라 - 전용면적 38.91㎥, 매매가 5500만원 (3.3㎥당 478만원)▶ 강남구 논현동 신사하이츠빌라 - 전용면적 176.35㎥, 전세가 8억3000만원 (3.3㎥당 1556만원)▶ 중랑구 중화동 대일빌라 - 전용면적 37.24㎥, 전세가 500만원 (3.3㎥당 45만원)▶ 서초구 방배동 서초 The RItz - 전용면적 38.31㎥, 보증금 3억2500만원, 월세 5만원▶ 구로구 개봉동 리움하우스 - 전용면적 15.77㎥, 보증금 1452만원, 월세 5만원▶ 제주시 노형동 한화 - 전용면적 126.0894㎥, 매매가 7억4000만원 (3.3㎥당 1938만원)▶ 서귀포시 남원읍 남원리 에덴 - 전용면적 40㎥, 매매가 8900만원 (3.3㎥당 734만원)▶ 제주시 도남동 도남2차e-편한세상 - 전용면적 120.362㎥, 전세가 3억2000만원 (3.3㎥당 880만원)▶ 서귀포시 남원읍 남원리 서귀포남원엘에이치 - 전용면적 36.98㎥, 전세가 1022만원 (3.3㎥당 94만원)▶ 제주시 삼양이동 엔에이치에프제주삼화1단지 - 전용면적 84.92㎥, 보증금 1억6760만원, 월세 26만원▶ 서귀포시 대정읍 하모리 서귀포대정휴먼시아 - 전용면적 39.51㎥, 보증금 1890만원, 월세 8만원▶ 제주시 삼도이동 소재 - 대지면적 412㎥, 매매가 4억8000만원 (3.3㎥당 384만원)▶ 제주시 한경면 두모리 소재 - 대지면적 221㎥, 매매가 1억1700만원 (3.3㎥당 175만원)▶ 제주시 아라이동 소재 - 전용면적 83.84㎥, 전세가 2억5000만원 (3.3㎥당 994만원)▶ 제주시 한림읍 한림리 소재 - 전용면적 82.64㎥, 전세가 5000만원 (3.3㎥당 201만원)▶ 서귀포시 상예동 소재 - 전용면적 213.64㎥, 보증금 2억1500만원, 월세 200만원▶ 서귀포시 중문동 소재 - 전용면적 34㎥, 보증금 3600만원, 월세 35만원▶ 서귀포시 대정읍 보성리 보성리 라임힐 - 전용면적 97.8153㎥, 매매가 7억9800만원 (3.3㎥당 2715만원)▶ 제주시 이도이동 우진주택 - 전용면적 75.03㎥, 매매가 5500만원 (3.3㎥당 242만원)▶ 제주시 도련일동 아름아이빌8차 - 전용면적 84.84㎥, 전세가 2억5000만원 (3.3㎥당 982만원)▶ 제주시 오라삼동 에스포아A - 전용면적 23.76㎥, 전세가 5775만원 (3.3㎥당 829만원)▶ 서귀포시 대정읍 보성리 더모건1 - 전용면적 210.94㎥, 보증금 3억원, 월세 250만원▶ 제주시 한림읍 귀덕리 초록마을 - 전용면적 39.95㎥, 보증금 1729만원, 월세 8만원

