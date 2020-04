"장보기가 두렵다"…금값 된 달걀·돼지고기

aT 관계자는 “밀이나 옥수수 같은 곡물들은 대부분 수입에 의존하고 있는데 일부 국가에서는 곡물 수출을 금지하는 등 수급 차질이 예상된다”라며 “코로나19 영향으로 가격이 올랐던 일부 식재료들은 안정세를 찾겠지만, 반대로 외식업체에서 주로 소비되는 식재료들의 가격 인상이 이뤄질 수 있다”고 말했다.

이와 관련해 aT 관계자는 “내부 소비분석 자료에 따르면 달걀과 돼지고기, 특정 과일과 채소에 대한 소비가 코로나19의 영향으로 더 늘어난 것으로 분석됐다”라며 “이들 식재료들은 지난해와 비교해 작황의 차이가 없어, 늘어난 소비가 가격 상승을 이끈 것으로 분석된다”고 설명했다. 다만 이 관계자는 “가정에서 주로 소비되는 식재료 외의 것들은 도소매 가격이 모두 하락세인 상황”이라고 전했다.