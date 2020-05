[드링킷] 요즘 사람들의 막걸리 맛집 3

망원시장 초입 골목의 작은 막걸리 한식주점. 주류는 only 막걸리만 취급하며, 사장님이 직접 각 지역 양조장에 가서 술 맛을 확인한 후에 막걸리를 가져오신다고 하니, 믿음직스럽다. 이 곳은 주문 방법도 특별하다. 메뉴를 선택하고, 마시려고 하는 대략적인 막걸리 총 병수를 이야기하면 이에 맞추어 막걸리를 직접 페어링 해주신다고! 안주는 직접 농사지어 수확한 대부분의 식재료를 사용하고, 화학 조미료는 일체 쓰지 않는 건강한 음식을 추구한다. 이 곳의 시그니처 안주는 들깨향 고소한 시금치와 함께 곁들여 먹는 바삭하고 매콤한 매밀전병이다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.