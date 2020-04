전소미, 신곡 음원 일부 공개…블랙핑크 리사 깜짝 등장 '동시접속 6만명'

25일 전소미의 소속사 더블랙레이블은 공식 유튜브 채널을 통해 'I AM SOMI(아이 엠 소미)' 5화 '가장 독한 걸로 줘(feat.리사)'를 공개했다.

[아시아경제 박희은 인턴기자] 전소미의 단독 리얼리티 'I AM SOMI(아이 엠 소미)'가 6만 3000만명이 동시 접속하는 등 큰 화제를 모으고 있다.

전소미/사진=유튜브 'I AM SOMI' 화면 캡처