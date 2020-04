보도에 따르면 파델라 차브 WHO 대변인은 이날 유엔(UN) 제네바 사무소에서 열린 기자회견에 참석, "모든 증거는 이 바이러스가 동물로부터 유래했고, 실험실 등에서 조작되거나 만들어지지 않았다는 점을 시사한다"고 밝혔다.

