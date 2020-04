IT업계 "코로나 이후 수요 폭발가능성, 기회 놓치지 말아야"

우태희 대한상의 상근부회장은 “코로나 사태 속에서 우리나라 주력산업인 IT 업종이 그나마 버텨주고 있어 다행스럽다”면서도 “코로나19로 기업들이 어려움에 빠지지 않도록 기업인의 해외출입국 제한, 시험·인증 애로를 조속히 풀어야한다”고 말했다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.