"100만 명 검사 무상 지원" 손정의 호의 거절한 일본의 현재

[아시아경제 김슬기 인턴기자] 일본이 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확진자가 8000여명을 넘어서는 현실을 맞은 가운데, 지난 달 일본 최대 소프트웨어 유통회사이자 IT 투자기업인 소프트뱅크 그룹의 손정의 회장(孫正義·일본명 손 마사요시)이 유전자 증폭(PCR) 검사를 무료로 제안했던 사실이 다시금 회자되고 있다.

