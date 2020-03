WHO, "코로나19 치료제 4종 안정성 비교"

테워드로스 아드하놈 거브러여수스 WHO 사무총장은 27일(현지시간) 언론 브리핑에서 "오늘 노르웨이와 스페인에서 첫 번째 환자들이 WHO의 '연대 실험'에 곧 등록돼 네 가지 다른 약물의 안전성과 효과를 비교하게 될 것"이라고 전했다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.