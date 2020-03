투비소프트 "코로나19로 촉발된 IT 서비스 개발 패러다임 변화에 선제적 대응"

한편 투비소프트의 넥사크로플랫폼은 웹과 네이티브 통합 개발환경을 제공해 하나의 개발도구, 하나의 코드로 모든 IT 환경에 적용할 수 있는 UI, UX 개발 플랫폼이다. 다양한 실행 환경 지원은 물론 개발에 소요되는 비용과 시간을 최소화할 수 있어 기업의 비즈니스 전략에 맞는 IT 환경 구축에 최적화됐다.

이어 “코로나19로 촉발된 원격, 재택 근무로의 변화는 IT 서비스 개발 현장에도 큰 영향을 가져올 것이 자명해 보인다”며 “이런 변화에 선제적으로 대응하기 위해 현재 운영중인 온라인 지원 포털의 서비스를 더욱 확대하는 동시에 넥사크로플랫폼에도 원격지 협업 개발지원 기능을 빠르게 추가할 계획”이라고 밝혔다.

투비소프트는 고객사와 개발자들을 위해 IT 서비스 개발 중 장애 및 문제 발생 시 해결 서비스를 지원하기 위한 온라인 지원 포털과 개발자 커뮤니티를 운영하고 있다.