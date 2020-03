강원, 솔젠트 '코로나19' 진단키트 미국 수출…"초도물량 3만명 분량"

솔젠트가 개발한 ‘SOLGENT DiaPlexQ™ Novel Coronavirus(2019-nCoV) Detection Kit’는 코로나19의 특정 유전자 염기서열을 증폭해 진단하는 실시간 RT-PCR(유전자 증폭) 방식의 진단키트다. 이 진단키트는 이미 국내 식품의약품안전처의 긴급사용승인과 수출용 허가를 받았다. 유럽 CE 인증에 이어 필리핀 최초 식품의약품국(FDA)의 시판 허가를 획득했다. 또, 미국 식품의약국(FDA)으로부터 긴급사용승인 신청 요청을 받은 것으로 알려졌다.

