[루머x진실]논란의 '타이레놀', 코로나19 의심되면 복용해도 되나?

이에 대해 크리스티안 린트마이어 WHO 대변인은 "자가치료용으로 이부프로펜 대신 차라리 파라세타몰을 쓸 것을 추천한다"며 "추가 권고를 내놓기 위해 이부프로펜이 특정 상황에서 부작용이 있는지 연구 중"이라고 설명했다.

