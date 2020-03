[드링킷] 나도 할 수 있다, 술자리 영어 회화

술자리 영어 공포증, 이젠 안녕.

사회활동이 다양해지면서 사적이든 공적이든 외국인과 술자리를 갖는 일이 많아졌다. 일상 대화야 어떻게든 해보겠지만..술에 관련된 건 영 어렵단 말이지? 자신있게 말하는 것도 기본은 알아야 해! 술자리에서 쓸 수 있는 난이도 낮고, 활용도는 높은 영어 표현들만 모아봤다. 야, 너두 말할 수 있어.

1. 술자리를 권유할 때

▷ 오늘 술 한잔 하자. / 오늘 술 한잔 어때?

Let’s go for a drink.

Let’s have a drink.

How about a drink tonight?

2. 술 집을 소개할 때

▷ 여긴 내 단골집이야.

Here is my hangout.

I’m a regular here.

3.술을 고를 때

▷ 어떤 걸로 마실래?

What do you want to drink?

4. 건배 할 때

▷ 위하여! / 건배!

Here’s to us!

Let’s make a toast!

5. 원 샷!

▷ 비워버려!

Bottoms up!

6. 술을 정중히 거절할 때

▷ 나 술 잘 못해. / 더 이상은 무리야.

I can’t drink well.

No more for me.

7. 술 깰 때

▷ 술 깨고 있는 중이야.

I’m trying to sober up.

8. 취할 때

▷ 난 취했어. / 나 슬슬 취한다.

I’m drunk.

I’m getting a buzz.

9. 기억 나지 않을 때

▷ 나 필름 끊겼어.

I had a blackout.

10. 자리를 옮길 때

▷ 우리 2차 가자!

Let’s go for another round!

이 10가지만 알아도 술자리에서 영어 공포증은 아웃! 오늘부터 연습해보는 건 어떨까?

이유진 에디터 yujina0304@asiae.co.kr





<ⓒ경제를 보는 눈, 세계를 보는 창 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>