정선아·한지상 31일 뮤지컬 콘서트…소프라노 김순영 게스트

[아시아경제 박병희 기자] 뮤지컬 배우 정선아와 한지상이 다양한 뮤지컬 넘버(노래)를 들려주는 콘서트 '보이스 오브 투 뮤지션(Voice of Two Musician)'이 오는 31일 롯데콘서트홀에서 열린다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.