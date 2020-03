[클릭 e종목]"삼성SDI, 저평가 주가 매력 부각...목표가 ↑"

[아시아경제 박지환 기자] 하나금융투자는 13일 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 280,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 289,000 2020.03.13 08:10 장시작전(20분지연) close 에 대해 예상되는 실적 대비 주가가 저평가 구간에 진입한 상태라는 분석을 내놨다. 이에 따라 투자의견 '매수'를 유지하고 목표주가는 기존 35만원에서 39만원으로 11.43% 상향 조정했다. 현 주가는 올해 예상 실적 대비 PER 16배로 최근 3년 평균 하단보다 낮아 지나친 저평가 상태라는 분석이다.

