한국發 입국제한 123개국…트럼프 대통령은 "한국과 중국 상황 개선" 평가

팬데믹 선언은 새로운 질병이 전 세계적으로 확산하고 있다는 평가로 구체적인 기준이 있는 건 아니다. 다만 이 같은 평가로 인해 전 세계적인 불안감이 고조될 수 있는데다 그간 각 국가별 방역조치가 잘못됐다는 오해를 불러일으킬 수 있어 WHO 내부에서도 그간 이러한 표현을 쓰는 데 고심해 왔다. WHO는 앞서 1968년 홍콩독감, 2009년 신종 인플루엔자(신종플루)가 전 세계적으로 유행했을 당시 팬데믹을 선포했었다.

앞서 WHO는 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)를 두고 팬데믹, 세계적대유행을 선언했다. 테워드로스 아드하놈 거브러여수스 WHO 사무총장은 11일(현지시간) 브리핑에서 코로나19를 팬데믹으로 평가하며 "WHO는 코로나19 발병 상황을 시시각각 평가해 왔으며 놀라운 수준의 확산과 심각성, 무대책을 우려하고 있다"고 설명했다.