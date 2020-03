확진자 동선 공개 "사생활 침해 우려" vs "공익 우선"

지난 2일 오전 인천시 연수구 선학체육관 주차장에 설치된 '드라이브 스루(Drive Thru) 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 선별진료소'에서 한 시민이 검사를 받고 있다. 이 진료소는 대상자가 코로나19 검체 검사를 차량 탑승 상태에서 받을 수 있는 게 특징이다. [이미지출처=연합뉴스]

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.