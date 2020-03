DIMF 창작지원 4개 작품 선정…칼로·생텍쥐페리·독립군 이야기 다뤄

'무도회장 폭탄사건(Bomb explosion at banquet)'은 3·1운동 100주년(2019)과 맞닿아 있는 시대물로 여성 독립군 '윤'을 중심으로 이야기가 전개된다. 매국노 암살 작전의 실패로 오빠인 '환'이 잡혀가자 '윤'은 자신의 실수를 만회하고 오빠를 구하기 위한 단독 행동에 나선다. 독립군에는 관심 없던 바람둥이 '재휘'도 우여곡절 끝에 윤과 함께 한다. '무도회장 폭탄사건(Bomb explosion at banquet)'은 충무아트센터 뮤지컬 아카데미 리딩 공연과 쇼케이스를 거쳐 개발된 작품이다.

4개 작품은 '비바 라비다(Viva la Vida)', '산홍(San Hong)', '무도회장 폭탄사건(Bomb explosion at banquet)', '생텍쥐페리(Saint Exupery)'다.