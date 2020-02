트럼프 "왜 韓 영화 상 주나" 비난에 '기생충' 배급사 "자막 못 읽으니 이해해"

트럼프 대통령은 이번 아카데미 시상식에서 남우조연상을 받은 미국 영화배우 브래드 피트를 언급하기도 했다. 그는 "브래드 피트도 상을 받았던데 나는 절대 그의 열렬한 팬이 아니다"라며 "그는 '좀 아는 체하는 인간(a little wise guy)'이다"라고 말했다.

