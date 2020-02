WHO "감염 급증 韓 정부와 긴밀 협력"

WHO는 코로나19 억제를 위한 전략적 조언을 제공할 특사 6명도 임명했다. 신영수 전 WHO 서태평양지역사무소(WPRO) 처장을 비롯해 마하 엘 라바트 전 이집트 보건장관과 데이비드 나바로 유엔 사무총장 기후변화 특별고문 등이 포함됐다.

실비 브리앙 WHO 글로벌 전염위험준비 국장은 "한국은 (코로나19에) 대응하기 위해 전념하고 있고, 적절한 조처를 하고 있다"고 말했다.

테워드로스 아드하놈 거브러여수스 WHO 사무총장은 이날 "크루즈선 '다이아몬드 프린세스'를 제외하면 중국 외에서 한국의 확진자 수가 가장 많다"고 말했다. 그는 "전염 역학을 충분히 이해하기 위해 (한국) 정부와 긴밀히 협력하고 있다"고 덧붙였다.