롯데마트, '동물의 시선 담은 환경 캠페인' 獨 IF 디자인 어워드 수상

한편, 롯데마트는 이전에도 주민들의 휴식 공간으로 꾸민 ‘어반포레스트’로 2017년 레드닷 어워드에서 커뮤니케이션 디자인 부문을 수상한 바 있다. 2018년 레드닷 디자인 어워드에서는 자체브랜드(PB) ‘온리프라이스’로 커뮤니케이션 부문을, 작년 IF 디자인 어워드에서는 전선 정리가 용이하도록 제작한 ‘멀티탭’으로 패키지 부문 본상을 수상했다.

