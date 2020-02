현대·기아차 '2020 iF 디자인상' 동시 수상

또한 기아차는 지난 2010년 유럽 전략 차종 벤가를 시작으로 11년 연속 iF 디자인상을 받으며 글로벌 디자인 경쟁력을 인정 받았다.

iF 디자인상은 레드닷, IDEA 디자인상과 함께 세계 3대 디자인상 중 하나로 평가 받고 있다. 현대차는 지난 2014년 2세대 제네시스(DH)를 시작으로 7년 연속 iF 디자인상을 수상했다.

루크 동커볼케 현대차그룹 디자인담당 부사장은 “세계에서 가장 권위 있는 디자인 상 중 하나인 iF 디자인상을 수상한 것은 의미 있는 일”이라며, “현대·기아차의 검증된 디자인 경쟁력을 바탕으로 고객에게 전달되는 디자인 가치를 확장시키는 노력을 계속할 것”이라고 말했다.

현대·기아차는 11일 독일 국제포럼디자인이 주관하는 ‘2020 iF 디자인상’의 제품 디자인 분야 수송 디자인 부문에서 현대차의 ‘쏘나타 센슈어스’, 전기차 콘셉트카 ‘45’와 기아차의 ‘엑씨드’, 전기차 콘셉트카 ‘이매진 바이 기아’가 각각 본상(Winner)을 수상했다고 밝혔다.

[아시아경제 성기호 기자] 현대차와 기아차가 2020 iF 디자인상을 동시에 수상하면서 세계 최고 수준의 디자인 경쟁력을 인정받았다.